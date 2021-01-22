«Чувствовала себя беззащитной»: 47-летняя Высоцкая показала редкий кадр с ультракороткой стрижкой

По словам актрисы, она едва ли снова согласится на такой эксперимент с имиджем.

Еще в 2016 году Юлия Высоцкая решилась на эксперимент с внешностью — и все ради съемок в новой картине режиссера Андрея Кончаловского. По словам актрисы, она едва ли согласилась бы состричь белокурые локоны, если бы не ее сын Петр.

Именно он убедил звездную маму, что даже с короткими волосами и с прической под мальчика она будет выглядеть весьма и весьма утонченно. Тем более сын Юлии заверил, что такие эксперименты ради искусства вполне оправданы. В итоге Высоцкая согласилась с мнением наследника. Результатами преображения она делилась неохотно.

По словам актрисы, ей было сложно привыкнуть к ультракороткой стрижке. И в ближайшее время она едва ли решится на такую прическу.

«Чувствовала себя слишком беззащитной», — писала актриса в беседе с поклонниками.

На днях в Stories микроблога Юлия Высоцкая поделилась редким памятным кадром. Перед объективом фотокамеры телеведущая предстала с короткой стрижкой. При этом на тот момент волосы актрисы стали потихоньку отрастать, ведь во время съемок она и вовсе предстала на площадке с обритой головой.

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