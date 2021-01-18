«В 500-миллионный раз говорю…»: Дженнифер Лопес снова заверила, что не использовала ботокс

Один из подписчиков отметил, что, когда певица говорит, ее лоб не двигается.

51-летняя американская певица Дженнифер Лопес в очередной раз заявила, что не использовала ботокс для своего шикарного внешнего вида, попирающего возраст. На днях поп-звезда снова принялась рекламировать свою косметическую линию JLo Beauty в Instagram, и один из подписчиков решил рубануть свою правду-матку в комментариях под видео артистки.

«Могу ли я просто отметить, что ваши брови и лоб вообще не двигаются, когда вы говорите или пытаетесь выразить свои эмоции… — написал пользователь соцсети. — У вас определенно есть ботокс. И даже тонны его. Все хорошо. Просто заметил».

Певица не оставила этот комментарий без внимания и написала эмоциональный ответ.

«Это только мое лицо!!! В 500-миллионный раз говорю… Я никогда не делала себе ботокс, инъекции или операции! — заявила она, добавив, что ее авторская косметика помогает чувствовать себя красивой с собственным лицом. — И вот еще один секрет JLo Beauty: старайтесь проводить время более позитивно, доброжелательно и воодушевляя других, не тратьте время на то, чтобы унижать других, что также сохранит вашу молодость и красоту! Посылаю вам свою любовь».

больше по теме Обнаженная Дженнифер Лопес предстала в образе ангела в новом клипе Поклонники в очередной раз могут оценить потрясающее тело 51-летней певицы.

Этот диалог набрал более тысячи комментариев, в которых подписчики звезды разделились на два лагеря: тех, кто верит словам Дженнифер, и скептиков.

В недавнем интервью Лопес рассказала, что еще в молодости могла начать колоть ботокс, но отказалась от этого. По словам артистки, если бы она решилась на уколы красоты, но сейчас ее лицо выглядело бы по-другому. При этом она не стала зарекаться от использования данного метода в будущем.

Смотрите также: