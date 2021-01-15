Звезда Marvel Пол Беттани снимал грим с помощью похода в сауну

15 января на интернет-платформе Disney+ вышли первые серии долгожданного супергеройского сериала «ВандаВижен», напрямую продолжающего события киновселенной Marvel.

Напомним, в этой картине показана попытка членов команды Мстителей Алой ведьмы и андроида Вижена жить нормальной семейной жизнью. Создатели шоу отошли от привычных для кинокомиксов драк и сделали нечто в духе старого американского ситкома. К тому же часть сериала вышла в черно-белом цвете.

Последнее обстоятельство стало испытанием для гримеров проекта. Дело в том, что в фильмах Marvel Вижен был показан с пурпурной кожей. Но когда его с таким оттенком решили снять в черно-белом формате, лицо героя получилось совсем не таким, как хотелось создателям. Пришлось поэкспериментировать и остановиться совсем на другом цвете.

«В реальности я был синий, — рассказал сыгравший Вижена актер Пол Беттани изданию The Hollywood Reporter. — Они сделали меня синим, потому что он больше походил на тот пурпурный, баклажанный цвет, которого вы ожидаете. Когда я был красным, в черно-белых тонах это выглядело неправильно».

больше по теме Чедвику Боузману не будут искать замену для второго фильма о Черной пантере Рисовать лицо умершего актера с помощью компьютерной графики в Marvel тоже не собираются.

Мужчину спросили, тяжело ли было снимать этот грим. Тот ответил, что на его кожу наносили скорее краску нежели макияж, и стирать ее приходилось довольно долго.

«На снятие грима уходило больше часа, — ответил Пол. — Но мы нашли способ, который действительно помог нам быть понежнее с моим красивым лицом, — это провести 20 минут в сауне с бокалом вина. Когда я начинал потеть, он сам отваливался».

49-летний актер со вздохом добавил, что за время съемок в Marvel ему приходилось примерить на свою кожу множество разных цветов.

Смотрите также: