«Моя красавица»: Наталья Водянова c новой прической и цветом волос восхитила Ульяну Сергеенко

Наталья Водянова не скрывает, что родилась в простой семье в Нижнем Новгороде. Волей случая в 17 лет она стала моделью и теперь известна на весь мир. На модных показах девушка теперь выступает редко, но посещает такие мероприятия в качестве особой гостьи. Она Также активно занимается благотворительностью, снимается в рекламных проектах и успевает воспитывать пятерых детей. Минувшей осенью она сыграла свадьбу с французским миллиардером Антуаном Арно в Париже, где живет много лет.

В последние месяцы Наталья была очень занята. Она путешествовала по России со своими старшими наследниками от первого брака. А потом девушка провела праздники дома в теплом семейном кругу. Год она решила начать с бьюти-преображения. Модель сначала задумалась, в какой цвет ей покраситься, спрашивала советов у поклонников и в итоге обратилась к специалисту. Как и хотела Водянова, она вернула медовый оттенок волосы. Также ее локонам придали объема и сделали естественную укладку.

«Спасибо вам ребята за ваш энтузиазм. Вот результат! Надеюсь вам понравится так же сильно как и мне! Это фото сделано действительно сразу. Я не мог дождаться, чтобы поделиться с вами. Спасибо Кирису за то, что взяли на себя эту задачу», — рассказала звезда.

Поклонники отметили, что многодетная мама помолодела. Восхитилась подругой даже дизайнер Ульяна Сергеенко. «Моя красавица», — написала она. «Ах какая», — присоединилась Яна Расковалова. «Наташенька, вы очень похожи здесь на Роми Шнайдер. Интересно Вам кто нибудь об этом говорил», «Наталья, вы прекрасны», «Красиво и свежо», «Какая же вы красивая! Наташа, очень приятно за вами наблюдать!!!», «Очень освежает», — прокомментировали пост подписчики.

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