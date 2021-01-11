«Технологии не стоят на месте!»: Виктория Боня предстала перед подписчиками в сияющем макияже

Вечером 11 января популярный блогер Виктория Боня вернулась в Instagram после 4-дневного перерыва и сделала это максимально ярко. 41-летняя звезда «Дом-2» выложила видео, в котором дополняет макияж оранжевой подводкой для глаз. После ее нанесения стрелки сверкают, будто в них встроены микролампочки.

«Вау! Технологии не стоят на месте! Неоновый макияж!» — написала красавица, сияя глазами, будто габаритными огнями.

Подписчиков Бони такой вид изумил, и они стали спрашивать, где достать такую инновацию. Но некоторые пользователи соцсети догадались, что это некий трюк с видеоэффектом или «инстаграмным» фильтром.

Действительно, в трендах бьюти-блогеров есть такое понятие, как неоновый макияж, но оно предполагает использование ярких, светоотражающих или флуоресцентных красок. Но чтобы подводка сияла, словно рекламная вывеска, — это и правда, что-то из технологий будущего.

Напомним, ранее Виктория рассказала, в чем секрет ее стрелок на глазах, и показала, как она их рисует.

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