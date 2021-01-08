«Научились делать локоны»: Анна Бузова поэкспериментировала с прическами

Сестра телеведущей Ольги Бузовой разместила в личном профиле видеоролик, в котором предстала сразу в четырех новых образах. Анна Бузова рассказала, что научилась делать локоны, голливудскую волну, хвост и пучок.

Девушка также опубликовала фото в Stories микроблога, где устроила голосование за наиболее понравившуюся прическу.

«Потихоньку исполняю свои пожелалки. Давно хотела записаться на курсы по прическам — сделано. Первый урок и мы научились делать локоны, голливудскую волну, хвост и пучок. В планах еще обучиться профессиональному макияжу», — отметила знаменитость.

Многие поклонники бизнес-леди по достоинству оценили бьюти-преображение Анны:

«Аня, вы прекрасны! Волосы шикарные с такими прическами», «Анечка, какая ты красивая и женственная! Бальзам для глаз», «Красотка, очень талантливая. Все образы к лицу», «Очень красивая!», «С бантиком вообще прелесть», «Шикарные волосы, волна и хвост — огонь!».

Отметим, что один из подписчиков предложил Анне еще и покраситься. Но Бузова дала отрицательный ответ. По словам родственницы артистки, ей нравится ее естественный цвет волос.

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