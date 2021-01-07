«Все на одно лицо»: Дану Борисову сравнили с Аленой Шишковой

Подписчики телеведущей Даны Борисовой любят обсуждать ее внешность, особенно после того, как звезда сделала себе подтяжку лица. Женщина испробовала многие косметологические процедуры и стала часто появляться на ТВ в качестве звездного эксперта на ток-шоу. Недавно опубликовала в Instagram ряд стоп-кадров из передачи Первого канала, на который выглядит молодо и свежо. Настолько, что ее стали сравнивать в комментариях с предыдущей избранницей Тимати — 28-летней моделью Аленой Шишковой.

Имидж двух звезд действительно стал похож, что и заметили в Сети.

«С первого взгляда подумала, что Шишкова», «Становитесь похожа на Кравец. А так очень красивая», «Да она уже становится похоже на всех», «Все на одно лицо, куклы Барби», — такие комментарии появились под постом Борисовой.

Сама ведущая хвастается в социальных сетях, что в перерывах между съемками ее постоянно спрашивают о том, какие косметические процедуры помогли добиться ей такой внешности. В ответ 44-летняя телезвезда неустанно советует всем своего специалиста.

больше по теме Дана Борисова дала девушкам нетипичный совет, как выйти замуж Телеведущая порекомендовала обращаться к известному косметологу.

А как считаете вы, похожа ли Дана Борисова на Алену Шишкову?

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