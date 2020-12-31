«В Новый год хочется все новое!»: Дайнеко провела эксперимент с имиджем

Природа наградила Викторию Дайнеко роскошной копной волос, которая вкупе с внушительной длиной создавала невероятный эффект. Но в канун Нового года победительница «Фабрики звезд» решилась на изменения. Она отрезала волосы.

«В Новый год хочется все новое! И стрижку тоже. Как вам?» — спросила Дайнеко у фанатов.

Подписчики оценили преображение своей любимицы.

«Классно! Красиво! Огонь!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что ранее на предновогоднее преображение решилась Анфиса Чехова, которая тоже убрала длинные локоны и теперь ходит с каре. В числе тех, кто решился на эксперименты с волосами в декабре, оказалась также Кристина Асмус. Она покрасила волосы в черный цвет. А также Ольга Бузова, которая перед отпуском решила заплести афрокосички и сделать однотонный цвет волос — темно-русый.

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