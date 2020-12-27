«Все-таки это яд»: Наташа Королева рассказала, на что заменила ботокс

В свежем интервью 47-летняя певица Наташа Королева призналась, что считает собственный внешний вид шикарным для своего возраста. Звезда поделилась, что раньше использовала ботокс для лица, но три года назад завязала с ним и сейчас поддерживает красоту другими способами.

«Все-таки это яд. И если колоть его продолжительное время, он накапливается в организме. А потом мы не понимаем, почему у нас выплески агрессии, депрессивное состояние. Это организм реагирует на интоксикацию, которую мы сами себе устроили», — цитирует артистку издание 7days.

Сейчас Королева предпочитает поддерживать лицо в тонусе без вреда для организма. Ее выбор — специальная гимнастика, которая требует всего 5-7 минут в день, зато заметно подтягивает кожу.

Еще певица любит массаж сжатым воздухом, различные обертывания и скрабы, но отмечает, что для красивой фигуры важны физические нагрузки. По утрам она растягивается около 10 минут, потом отправляется на прогулку скандинавской ходьбой в несколько километров.

Какой-то особой диеты артистка не придерживается, но она отказалась от молочных и кисломолочных продуктов, потому что стала чувствовать дискомфорт после их употребления. Исключив их из своего рациона, женщина заметила, что ее кожа стала выглядеть лучше.

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