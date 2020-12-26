«Sexy look»: Анна Седокова показала свой вариант пленительного образа

Поп-исполнительница Анна Седокова использует в своем повседневном гардеробе спортивные оверсайзные вещи, а также почти обходится без косметики. Однако на важные мероприятия, например, на новогодний корпоратив артистка выбирает смелые цвета и формы.

Недавно Седокова опубликовала в своем профиле фотографию, на которой запечатлелась с темной помадой на губах и высоким пучком на голове.

«Sexy look за 10 мин», — написала Анна в комментариях под фото.

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Знаменитость поделилась с поклонниками своими секретами создания эффектного макияжа. Рецепт сексуального образа Анна начала с прически.

«Высокий хвост. Приглаживаем волосы лаком, а лучше гелем. Натягиваем до лучезарной улыбки», — отметила Седокова.

Далее Анна собрала из хвоста пучок. Обязательное условие — удлиненная форма. Певица делает прическу высотой семь сантиметров.

Затем избранница баскетболиста Яниса Тиммы нанесла ровный тон на лицо и приклеила пушистые ресницы. К ним исполнительница добавила растушеванные коричневые стрелки и броскую помаду. У Анны это цвет бордо. И завершающий штрих — хайлайтер.

«Не забывайте про шею и тело. Если открытое платье — всегда золотите ручки», — предупредила Анна.

Отметим, что Седокова завершила образ топом с воротником-стойкой и обтягивающими лосинами из кожи, а также ботильонами с камнями на шпильке.

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