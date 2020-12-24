«Обязательно носите шапку»: стилист объяснил, чем зимние морозы опасны для волос

Топ-стилист Игорь Калмыков призвал людей, беспокоящихся о состоянии своих волос, обязательно носить зимой шапки. Мужчина отметил, что эти головные уборы не наносят вред волосам, как об этом принято думать, — гораздо важнее уберечь голову от мороза.

«Обязательно носите шапку, особенно если на улице ниже -7 градусов. Мы используем разные вещи для здоровья волос, включая масло. Но идем на мороз. Что происходит? Прежде всего выходит влага. Далее – сухость, ломкость волос», — цитирует стилиста портал News.ru.

Также Калмыков отметил, что народные средства по уходу за волосами могут быть очень полезны, но перед применением тех или иных масок стоит обязательно проконсультироваться у профессионального парикмахера или специалиста-трихолога.

Справка Teleprogramma.pro

Игорь Калмыков — топ-стилист, эксперт модных журналов, открыл в Москве «Студию Игоря Калмыкова». Работает с Владом Соколовским, Серафимой Низовской и другими звездами.

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