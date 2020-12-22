Новое лицо: рэпер Face избавился от татуировок вокруг глаз

21 декабря рэпер Face представил свой новый клип «Рэйман», в котором он снялся в абсолютно другом образе, по сравнению с началом своей карьеры. Мало того, что 23-летний парень променял длинные черные волосы на короткую стрижку и оделся в строгий костюм, так он еще и удалил татуировки с лица, которые в свое время сделали его узнаваемым.

Можно предположить, что молодой артист просто воспользовался гримом, однако, объявляя о новом клипе в Instagram, рэпер подчеркнул, что он именно свел тату. В добавок, он танцует в ролике с лупой перед лицом, чтобы все зрители обратили внимание на его чистый лик.

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Напомним, под глазами парня были набиты надписи Love и Hate, а также слово Numb над бровью. С таким имиджем Иван Дремин (настоящее имя рэпера) из Уфы ворвался в музыкальный мир в 2016 году. Стоит отметить, что визитной карточкой артиста были не только татуировки, но обилие нецензурных слов в песнях. В новом клипе Face практически не сквернословит, но с удовольствием отмечает свой коммерческий успех.

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