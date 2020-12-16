Богатая и знаменитая певица Тейлор Свифт во время карантина стригла себя сама

Артистка не вызывала стилистов на дом, чтобы не подвергать их опасности заражения.

Одна из самых успешных американских певиц и обладательница огромного состояния, 31-летняя Тейлор Свифт с самого начала карантина стригла себя дома сама. В этом она призналась в свежем интервью Apple Music. Как бы ни была богата и знаменита звезда, ухаживать за внешностью ей приходилось самой. А причина в том, что совесть не позволяла ей просить своих парикмахеров, визажистов и стилистов ехать к ней, чтобы потом изолироваться от своих семей на две недели.

«Я не собираюсь просить их летать и подвергаться угрозе вируса», — сказала Тейлор.

Однако же, в 2020 году у нее вышли сразу два альбома: Folklore и Evermore. У обеих пластинок были обложки и фотосеты, на которых певица была запечатлена на фоне природы. Свифт отметила, что сама делала себе прически и макияж для этих съемок и пригласила фотографа, которая работает одна, без помощников. Соблюдая социальную дистанцию, женщины провели необходимые фотосессии.

Но стоило ли так ограничивать себя из-за карантина? Другая западная звезда, топ-модель Хайди Клум, например, придумала, как безопасно вызвать стилиста домой во время самоизоляции. Он покрасил ее волосы, надев на себя маску, очки, перчатки и зонт.

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