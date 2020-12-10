«Натуральная красота»: Шарлиз Терон с криво накрашенными губами сравнила себя Кайли Дженнер

9 декабря голливудская актриса Шарлиз Терон повеселила своих подписчиков в Instagram неожиданной фотографией. 45-летняя звезда выложила коллаж из двух снимков. На одном она красуется с криво накрашенными губами, а на втором запечатлена «королева губной помады» Кайли Дженнер (модель с 200 миллионами подписчиков, сестра Ким Кардашьян и владелица собственной косметической компании).

Очевидно, что кто-то из приемных детей Шарлиз решил сделать маме «авторский» макияж (ну, как получилось), а она сравнила себя с той, у кого макияж всегда идеален. Актриса отметила Дженнер в этом посте, и светская львица оставила ей комментарий со смеющимися смайликами. Фанаты «Взрывной блондинки» тоже от души посмеялись над этим сравнением. Многие написали, что Терон получилась лучше.

«У тебя натуральная красота», «Я слышу, как Кайли плачет», «Естественность против пластики, конечно же, естественность побеждает», «Абсолютно бесполезное сравнение, натуральная красота всегда лучше», — такие комментарии оставили под постов поклонники актрисы.

А как вы думаете, кто выглядит привлекательнее?

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