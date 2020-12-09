Майли Сайрус была потрясена, когда услышала, сколько у нее татуировок

Певица открыла рот, когда узнала, что их уже больше семидесяти.

28-летняя американская певица Майли Сайрус — большая любительница татуировок. Настолько большая, что даже сама не знает, сколько рисунков и надписей на ее теле. Это выяснилось на днях в шоу Джимми Киммела. Популярный телеведущий предложил звезде поучаствовать в викторине в вместе со своим ярым фанатом — оба должны были показать свои знания о жизни Майли.

Один из вопросов был: сколько сейчас у девушки татуировок? Поклонник предположил, что 27. Киммел отметил, что это далеко от правды. Но и сама Сайрус не смогла вспомнить точное число.

«Понятия не имею… — сказала она. — Вероятно, вы гораздо более внимательно следите за моими татуировками, чем я».

После этого ведущий сказал, что у звезды 74 тату. Услышав это, Майли открыла рот от удивления. Похоже, она была сама поражена этим фактом.

Известно, у девушки есть татуировки на ухе, под грудью, на запястье и даже на ступнях. В разные годы она набила себе надписи «Просто дыши», «Любовь никогда не умирает», «Плохая», а также символы сердца, якоря, мира, черепа и множество других. Причем каждый что-то символизирует для певицы. Но счет им она уже потеряла.

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