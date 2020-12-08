«Чтобы быть лысой, мне нужен толчок»: 47-летняя Высоцкая показала себя с короткой стрижкой

47-летняя Юлия Высоцкая не раз говорила о том, что она не любит экспериментировать со своей внешностью. Себя актриса называет консерватором, особенно там, где речь заходит о красоте и имидже. При этом, если преображение касается ее театральных или киноролей, она вполне может пойти на определенные уступки.

Так, ради съемок в одном из фильмов режиссера Андрея Кончаловского, который по совместительству также является мужем Юлии, актриса сделала короткую стрижку, избавившись от белокуры локонов. С тех пор прошло уже несколько лет. И волосы телеведущей отрасли. По словам Высоцкой, на подобный эксперимент сейчас она едва ли согласится.

«Очень коротко… хочу ли я снова так? Нет, но это было интересно и в работе, и в мире, а еще много неплохих фоток осталось. Почему не хочу сейчас? Потому что чувствовала себя слишком беззащитной, чтобы быть лысой, мне нужен толчок, я консерватор или даже трус», — отметила актриса.

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