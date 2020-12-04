«Я не такой человек»: 51-летняя Дженнифер Лопес заверила, что никогда не колола себе ботокс

Однако она не зарекается от его использования.

В преддверии запуска своей первой линии по уходу за кожей нестареющая поп-звезда Дженнифер Лопес поделилась с журналистами, что никогда не прибегала к «уколам красоты», чтобы разгладить морщины на лице.

«Я до сих пор не вкалывала ботокс, — цитирует 51-летнюю артистку портал Page Six. — Я не такой человек. Не имею ничего против людей, которые так поступают, это просто не мое. Я предпочитаю естественный подход к уходу за кожей».

Звезда сказала, что хочет иметь под рукой косметические средства, которые будут ухаживать за кожей так, чтобы не нужно было ничего вкалывать. Однако женщина подчеркнула, что это не значит, что она никогда не станет пользоваться ботоксом, но пока обходится без него.

Лопес поделилась, что вначале своей карьеры она могла соблазниться на «уколы красоты», потому что так хотел молодой человек, с которым она тогда встречалась. Они пошли на прием к разным дерматологам. Врач, который достался Дженнифер, порекомендовал ей очищающее средство и солнцезащитный крем, чтобы кожа выглядела здоровой. А специалист ее мужчины стал советовать ботокс. Парень согласился и сделал себе несколько инъекций, а потом стал уговаривать певицу последовать его примеру.

«Я сказала: «Нет, спасибо». И мне интересно, что бы случилось со мной, если бы я начала колоть ботокс в 23 года, как бы я выглядела прямо сейчас. Сегодня мое лицо было бы совершенно другим», — рассуждает Лопес.

Свой опыт в уходе за кожей певица реализовала в новой косметической линии JLo Beauty, которая выйдет 1 января. В нее войдут сыворотка, солнцезащитный крем, биологически активная добавка, маска для лица, очищающее средство и другие средства.

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