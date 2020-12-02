«Зад жил своей жизнью»: Алена Водонаева сходила на аппаратный массаж ради красивой фигуры

Телезвезда признается, что уже довольно долго не занимается спортом.

Модель Алена Водонаева рассказал подписчикам, что собралась привести тело в порядок после того, как сильно похудела.

Взглянув на себя, 38-летняя телезвезда поняла, что ее не устраивают ее мышцы, но спортом женщина уже год как не занимается, поэтому решила привести себя в тонус с помощью аппаратного массажа. Как проходила данная процедура, Алена показала на своей странице в Instagram. Специальный прибор заставил мышцы на ягодицах сокращаться, подарив красавице необычные ощущения.

«Я расслабилась только через пять минут после начала процедуры. Зад жил своей жизнью», — цитирует Водонаеву журнал Cosmopolitan.

Блогер так же поделилась с подписчиками, что спросила у доктора, который проводил процедуру, как можно оставаться молодой и красивой, не прибегая к хирургическим вмешательствам.

Специалист ответил, что для этого женщине нужны «питание, спорт и правильные аппараты». Сама Алена, по ее словам, против того, чтобы ложиться под нож хирурга рады красоты.

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