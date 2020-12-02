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«Зад жил своей жизнью»: Алена Водонаева сходила на аппаратный массаж ради красивой фигуры

Телезвезда признается, что уже довольно долго не занимается спортом.

«Зад жил своей жизнью»: Алена Водонаева сходила на аппаратный массаж ради красивой фигуры
Алена Водонаева предпочла тренировкам аппаратным массаж. Фото: Global Look Press

Модель Алена Водонаева рассказал подписчикам, что собралась привести тело в порядок после того, как сильно похудела.

Взглянув на себя, 38-летняя телезвезда поняла, что ее не устраивают ее мышцы, но спортом женщина уже год как не занимается, поэтому решила привести себя в тонус с помощью аппаратного массажа. Как проходила данная процедура, Алена показала на своей странице в Instagram. Специальный прибор заставил мышцы на ягодицах сокращаться, подарив красавице необычные ощущения.

«Я расслабилась только через пять минут после начала процедуры. Зад жил своей жизнью», — цитирует Водонаеву журнал Cosmopolitan.

Блогер так же поделилась с подписчиками, что спросила у доктора, который проводил процедуру, как можно оставаться молодой и красивой, не прибегая к хирургическим вмешательствам.

Специалист ответил, что для этого женщине нужны «питание, спорт и правильные аппараты». Сама Алена, по ее словам, против того, чтобы ложиться под нож хирурга рады красоты.

Внимание!

Редакция Teleprogramma.pro не рекомендует читателям ориентироваться на мнение звезд. Перед применением любых процедур проконсультируйтесь с профильным врачом.

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