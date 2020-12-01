«Ура! Зима»: 38-летняя Арнтгольц в махровом халате и при макияже предстала дома

Несмотря на неформальность обстановки, жена актера из сериала «Кухня» озаботилась тем, чтобы сделать себе укладку.

38-летняя Татьяна Арнтгольц не так часто радует поклонников свежими снимками в Instagram. Зачастую, актриса делится в микроблоге селфи. Вот и на этот раз она порадовала фолловеров домашним кадром, представ в неформальной обстановке. Однако возлюбленная Марка Богатырева все-таки озаботилась тем, чтобы сделать себе укладку и макияж. Белокурые локоны актриса уложила легкими волнами в голливудском стиле, а глаза подчеркнула тушью для ресниц. При всем при этом, Татьяна позировала в махровом белом халатике, удобно устроившись в своей спальне.

«Ура! Зима… Скоро Новый год», — отметила актриса.

А ведь не так давно Татьяна Арнтгольц вышла замуж за Марка Богатырева, с которым ее связывали давние отношения. У артистки есть одиннадцатилетняя дочка Маша от первого мужа Ивана Жидкова. Он принимает активное участие в воспитании дочки. К тому же, актер обзавелся сыном Степаном от экс-возлюбленной модели Лилии Соловьевой.