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«Ура! Зима»: 38-летняя Арнтгольц в махровом халате и при макияже предстала дома

Несмотря на неформальность обстановки, жена актера из сериала «Кухня» озаботилась тем, чтобы сделать себе укладку.

«Ура! Зима»: 38-летняя Арнтгольц в махровом халате и при макияже предстала дома
Татьяна Арнтгольц. Фото: кадр из программы "Жди меня" на телеканале НТВ

38-летняя Татьяна Арнтгольц не так часто радует поклонников свежими снимками в Instagram. Зачастую, актриса делится в микроблоге селфи. Вот и на этот раз она порадовала фолловеров домашним кадром, представ в неформальной обстановке. Однако возлюбленная Марка Богатырева все-таки озаботилась тем, чтобы сделать себе укладку и макияж. Белокурые локоны актриса уложила легкими волнами в голливудском стиле, а глаза подчеркнула тушью для ресниц. При всем при этом, Татьяна позировала в махровом белом халатике, удобно устроившись в своей спальне.

Актриса Татьяна Арнтгольц
Татьяна Арнтгольц в махровом халатике позировала в домашней обстановке. Фото: Instagram.com/tarntgoltsofficial

«Ура! Зима… Скоро Новый год», — отметила актриса.

А ведь не так давно Татьяна Арнтгольц вышла замуж за Марка Богатырева, с которым ее связывали давние отношения. У артистки есть одиннадцатилетняя дочка Маша от первого мужа Ивана Жидкова. Он принимает активное участие в воспитании дочки. К тому же, актер обзавелся сыном Степаном от экс-возлюбленной модели Лилии Соловьевой.

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