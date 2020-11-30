«Использую веко как холст»: визажист рисует очаровательные картины вокруг глаз

Визажист и молодая мама Таль Пелег из Израиля увлекается тем, что рисует на веках настоящие картины. На странице в Instagram у женщины имеется множество работ, являющихся отсылками к кино, мультфильмам и произведениям известных художников.

«Я использую веко как холст, чтобы рассказывать истории и вдохновлять людей. Много лет назад я начала рисовать животных и сказки на глазах, и со временем мое «глазное» искусство становилось более подробным и сложным», — цитирует мастерицу портал Bored Panda.

По словам визажиста, она посвятила этому проекту около пяти лет и очень гордится им. Сначала ее «картины на глазах» были более абстрактными, а затем начали отражать конкретные образы и детали. На каждый рисунок женщина тратит по три-пять часов, после чего ей становится очень жалко стирать такой макияж. Новую идею она сначала зарисовывает на бумаге, а затем переносит на свои глаза. Красками ей служит обычная косметика, которую девушки используют в повседневности, — тени для век, подводки, блестки и прочее.

Кстати, в своей реальной жизни Таль почти никогда не красится на выход. Часы кропотливой работы над макияжем уходят у нее только для того, чтобы сделать хорошую фотографию своей новой работы для Instagram.