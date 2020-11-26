Бьюти-эксперт раскрыла секрет молодости лица Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон пересмотрела свою косметичку. Теперь 38-летняя герцогиня Кембриджская отдает предпочтение другой цветовой гамме. Ранее она выбирала матовые розовые оттенки, которые добавляли ей возраст, считает звездный визажист Оливия Тодд.

В интервью Daily Mail эксперт отметила, что сейчас Кейт решила использовать персиковые оттенки румян и теней, а также использует карандаш для бровей. По мнению бьюти-блогера, более спокойные оттенки в макияже делают лицо Миддлтон визуально моложе.

Напомним, ранее стало известно, какими средствами для волос пользуется герцогиня, чтобы ее прическа всегда была на высоте. Выяснилось, что в ванной комнате Кейт преобладают средства не дороже 50 фунтов стерлингов.

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