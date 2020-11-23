«Добавить сыворотки»: врач-косметолог назвала процедуры по уходу за лицом зимой

Алена Водонаева решила рассказать своим фанатам, как ухаживает за кожей в зимний период. Она использует уходовую косметику, а вот косметологов посещает нечасто. В своем Instagram она опубликовала фото с одной из косметических процедур.

«Я никогда не пойду к косметологу со «сделанным» лицом. Без обид, ничего личного. Для меня важно, как выглядит человек и что он транслирует своим внешним видом», — написала Водонаева.

Эксперт портала Teleprogramma.pro, врач-косметолог Александра Гонт рассказала, как ухаживать за кожей лица в зимний период, когда резкие перепады температур за окном и в помещении сказывается на сосудах.

«Наша задача — напитать роговой слой эпидермиса и сделать его здоровым. Этого можно добиться регулярным домашним уходом, проделывая дважды в день одинаковые шаги. Очищение — пенки, гели, мыло, молочко следует подбирать по типу кожи. Затем лосьон-тоник, который нужно наносить ватным диском или чистыми руками, чтобы завершить процесс очищения. И следующий этап — увлажняющий крем, который можно подобрать на любой кошелек, цвет и вкус. Также зимой желательно добавить сыворотки с гиалуроновой кислотой и витамином С», — сказала Гонт.

Что касается процедур, которые можно проводить в салонах красоты, то здесь тоже есть список на зимнее время.

«Сейчас благоприятный период для химических пилингов, которые улучшают цвет лица, стирают поры, а также для различных шлифовок, лазерных в том числе, фотоомоложения», — отметила Гонт.

Справка Teleprogramma.pro:

Александра Гонт — врач-косметолог. Член Российского общества эстетической медицины, Российского национального общества мезотерапии, Всемирной эстетической медицины аnti-age-терапии, Европейской ассоциации специалистов эстетической медицины и мезотерапии. Врачебный стаж с 1995 года, в косметологии более 20 лет.

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