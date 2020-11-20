С сияющей кожей: 42-летняя Климова без макияжа позировала для селфи

Звезда сериала «По законам военного времени» Екатерина Климова всю осень участвует в съемках пятого сезона картины. Для телезрителей это стало радостной новостью, потому что фильм им давно полюбился благодаря игре Екатерины Климовой и Александра Панкратова-Черного. Актриса иногда даже делилась разными видео и фотокадрами со съемочной площадки — и каждая такая публикация у фолловеров вызывала восторг.

Новое фото Климовой тоже не осталось незамеченным. Еще бы: девушка не побоялась показать себя на селфи без макияжа. Ни следа косметики — только природная красота сияющей кожи 42-летней звезды экрана.

«Домой!» — сообщила красавица в подписи.

Оказалось, что съемки в Калининграде закончены и Климова спешит воссоединиться с семьей — четырьмя детьми и мамой. Поклонники отметили в комментариях:

«Красавица», «Дайте угадаю, после съемок? Невероятно красивая на фото!», «Вы красавица! Вечная девушка», «Естественность в цене», «Теплая какая», «Прекрасная девушка», «Молодушка! Уход за собой на лицо», — пишут поклонники.

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