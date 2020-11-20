«Божественные ножки»: Ковальчук в банном халате оголила стройные ноги

Пока многие российские звезды проводят отпуск на морских берегах, Юлия Ковальчук не может себе позволить улететь из Москвы. Поэтому артистка решила устроить себе отдых в одном из SPA-салонов, где не обошлось и без фотосессии, результатами которой она поделилась в своем Instagram.

«Пытаюсь хоть иногда давать перезагрузку своей голове и убегать от суеты мегаполиса куда-нибудь в тишину и спокойствие», — написала Ковальчук.

Юлия позировала в банном халате, показав стройные ноги. Фанаты оценили смелые снимки.

«Божественные ножки! Классная! В шикарной форме!», — писали пользователи Сети.

больше по теме Юлия Ковальчук в пудровом пальто и кожаных ботфортах отметилась на улицах Москвы Певица похвасталась осенним образом в пастельных тонах.

Недавно Ковальчук решила обучиться одному из популярных увлечений среди звезд – серфингу. Первые шаги певица уже сделала, хотя и призналась, что ей было страшно.

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