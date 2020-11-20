Лера Кудрявцева: «Антон и Виктория Макарские рассказали всю правду об ЭКО»
Лера Кудрявцева
Звездный гость
Все откровеннее и прозрачнее: необычные наряды Calvin Klein
Видео

«Божественные ножки»: Ковальчук в банном халате оголила стройные ноги

Певица показала, как отдохнула в SPA.

«Божественные ножки»: Ковальчук в банном халате оголила стройные ноги
Юлия Ковальчук. Фото: instagram.com/juliakovalchuk

Пока многие российские звезды проводят отпуск на морских берегах, Юлия Ковальчук не может себе позволить улететь из Москвы. Поэтому артистка решила устроить себе отдых в одном из SPA-салонов, где не обошлось и без фотосессии, результатами которой она поделилась в своем Instagram.

«Пытаюсь хоть иногда давать перезагрузку своей голове и убегать от суеты мегаполиса куда-нибудь в тишину и спокойствие», — написала Ковальчук.

Юлия Ковальчук
Юлия Ковальчук. Фото: instagram.com/juliakovalchuk

Юлия позировала в банном халате, показав стройные ноги. Фанаты оценили смелые снимки.

«Божественные ножки! Классная! В шикарной форме!», — писали пользователи Сети.

Недавно Ковальчук решила обучиться одному из популярных увлечений среди звезд – серфингу. Первые шаги певица уже сделала, хотя и призналась, что ей было страшно.

Смотрите также:

Тэги

звездный отдыхКовальчукКовальчук новостиНовости googleспаЮлия КовальчукЮлия Ковальчук последние новостиЮлия Ковальчук фото