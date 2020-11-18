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«Скоро Новый год»: Бузова изменила стиль, представ с каре цвета лососины

Звезда попробовала себя в новом имидже ради праздничных программ.

«Скоро Новый год»: Бузова изменила стиль, представ с каре цвета лососины
Ольга Бузова. Фото: www.instagram.com/anna_adamaytes/saved/

Ольга Бузова — девушка смелая, звезда часто и с легкостью меняет образы как для себя лично, так и для телевизионных проектов. Ее уже видели платиновой блондинкой с пышной шевелюрой, брюнеткой с прямыми волосами до плеч, русыми волосами средней длины и локонами в духе Рапунцель.

Для очередного ТВ-проекта ведущая и вовсе решила кардинально сменить имидж, представ перед камерами с челкой и стрижкой. Но главное – это, конечно же, цвет волос. Они оказались цвета лососины.

«Скоро Новый год? Аааа, да скоро Новый год. И мы уже начали записывать новогодние программы, чтобы вам поднимать настроение в праздники. Будет много интересного. Обещаю», — подписала она в Сети фото в ярком парике.

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