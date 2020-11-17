«Красивые и счастливые»: Собчак в примерочной ГУМа засветила «ложбинку греха»

Ксения Собчак накануне выпустила интервью в проекте «Осторожно, Собчак!», героем которого стала Наташа Максимова, женщина-трансгендер. Чтобы подчеркнуть и усилить тему женственности, ведущая проекта и гостья встретились в ГУМе и отправились на шопинг. Там Собчак во время примерки нарядов успевала интервьюировать Максимову, а также запечатлелась с ней на память.

Для интервью Собчак облачилась в тотальный черный аутфит, подобрав аксессуары в тон. Акцентным стало декольте блондинки – оно позволило ей засветить «ложбинку греха» и продемонстрировать красоту груди.

«Мы красивые и счастливые в примерочной ГУМа», — подписала снимок Собчак.

Кстати, над макияжем именитой блондинки потрудился ее любимый визажист Сердар Камбаров. Профессионал подчеркнул цвет и глубину глаз Ксении.

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