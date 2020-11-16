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«Почти каждый говорил — идет»: Асмус предстала в образе брюнетки с шортами на подтяжках

Непривычный лук актриса примерила на съемках «Золота Геленджика».

«Почти каждый говорил — идет»: Асмус предстала в образе брюнетки с шортами на подтяжках
Кристина Асмус. Фото: www.instagram.com/asmuskristina/

Поклонники Кристины Асмус привыкли видеть ее нежной блондинкой. Однако для проекта ТНТ «Золото Геленджика» она подчас примеряет самые необычные образы, появляясь перед камерой то с ярко-красными волосами, то с сиреневыми, то с русо-желтыми.

На сей раз девушка решила примерить черное каре, заслужив похвалы у своих коллег.

«Это один из моих любимых образов на «Золоте Геленджика»!! И почти каждый на площадке говорил, как мне идет быть брюнеткой. А вы что думаете?» — спросила она своих фолловеров.

Армия ее почитателей в итоге разделилась на два лагеря: одни уверяли, что с темными волосами Кристине лучше, а другие просили остаться в прежнем цвете. Не смогли удержаться от комментариев и отечественные звезды.

«Брюнетка с голубыми глазами – это огонь», — написала в блоге артистки певица Ирина Дубцова.

«Да тебе все идет!» — заверила актриса Дарья Повереннова.

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