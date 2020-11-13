«Когда я за рулем»: 60-летняя Лариса Вербицкая похвасталась ярким макияжем

Известная телеведущая Лариса Вербицкая решила поднять в своем Instagram тему гендерного неравенства. Звезда заговорила о превосходстве женщин в России над мужчинами. Речь, правда, идет пока лишь о количественном преимуществе дам. Ссылаясь на статистические данные, Лариса Вербицкая с сожалением отметила, что в стране сегодня на десять представительниц прекрасного пола приходится всего восемь мужчин. И только садясь за руль своего автомобиля, телеведущая начинает сомневаться в достоверности подсчетов.

«Когда я за рулем, мне кажется, что статистика всё перепутала — мужчин явное большинство, и все норовят обогнать, подрезать, обсигналить», — поделилась своими наблюдениями с подписчиками телеведущая.

Пост она сопроводила селфи, на котором выглядит явно моложе своего возраста – 30 ноября звезде исполнится 61 год. Аудитория Ларисы Вербицкой выразила ей свое восхищение и поблагодарила за мотивацию.

«Вы очень вдохновляете на возможность выглядеть так классно», «Ой! Вас не узнать!» Время над вами невластно!», «Это вы? Прям на 20 лет помолодели», — высказываются фолловеры Ларисы Викторовны.