«Пришлось выполнять пожелания продюсера»: Стеша Маликова показала себя с челкой

20-летняя дочь композитора Дмитрия Маликова Стефания активно делится новостями о своей жизни в микроблоге в Instagram. У нее уже полмиллиона фолловеров, и армия онлайн-фанатов звездной наследницы постоянно растет.
В новом посте Маликова предстала перед подписчиками в кардинально другом образе. Девушка показал себя с челкой и объяснила:
«Для съемочного образа сказали обязательно отстричь челку.. делать было нечего, пришлось выполнять пожелания продюсера…» — подписала снимок Стеша.
Для многих поклонников преображение Стеши стало полной неожиданностью. Ведь девушка не рассказывала о своих бьюти-планах. Фолловеры ценили образ красавицы в комментариях:
«Мне кажется, лучше без челки…», «Красиво конечно но с челкой вы выглядете немного старше», «Неожиданно», «Стешенька, какая ты хорошенькая, не узнать», «Очень идет», «Все равно красиво», «О нет, только не это. Вообще некрасиво», — разделились мнения.