«Пришлось выполнять пожелания продюсера»: Стеша Маликова показала себя с челкой

Девушка привела поклонников в замешательство, многие даже не узнали свою любимицу.

20-летняя дочь композитора Дмитрия Маликова Стефания активно делится новостями о своей жизни в микроблоге в Instagram. У нее уже полмиллиона фолловеров, и армия онлайн-фанатов звездной наследницы постоянно растет.

В новом посте Маликова предстала перед подписчиками в кардинально другом образе. Девушка показал себя с челкой и объяснила:

«Для съемочного образа сказали обязательно отстричь челку.. делать было нечего, пришлось выполнять пожелания продюсера…» — подписала снимок Стеша.

Для многих поклонников преображение Стеши стало полной неожиданностью. Ведь девушка не рассказывала о своих бьюти-планах. Фолловеры ценили образ красавицы в комментариях: