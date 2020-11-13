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«Пришлось выполнять пожелания продюсера»: Стеша Маликова показала себя с челкой

Девушка привела поклонников в замешательство, многие даже не узнали свою любимицу.

«Пришлось выполнять пожелания продюсера»: Стеша Маликова показала себя с челкой
Стефания Маликова. Фото: instagram.com/steshamalikova/

20-летняя дочь композитора Дмитрия Маликова Стефания активно делится новостями о своей жизни в микроблоге в Instagram. У нее уже полмиллиона фолловеров, и армия онлайн-фанатов звездной наследницы постоянно растет.

В новом посте Маликова предстала перед подписчиками в кардинально другом образе. Девушка показал себя с челкой и объяснила:

«Для съемочного образа сказали обязательно отстричь челку.. делать было нечего, пришлось выполнять пожелания продюсера…» — подписала снимок Стеша.

Для многих поклонников преображение Стеши стало полной неожиданностью. Ведь девушка не рассказывала о своих бьюти-планах. Фолловеры ценили образ красавицы в комментариях:

«Мне кажется, лучше без челки…», «Красиво конечно но с челкой вы выглядете немного старше», «Неожиданно», «Стешенька, какая ты хорошенькая, не узнать», «Очень идет», «Все равно красиво», «О нет, только не это. Вообще некрасиво», — разделились мнения.

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