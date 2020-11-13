«Была как кошка, которую засунули в ванну»: Мария Луговая не хотела сниматься в образе блондинки

В мистическом сериале ТНТ «Перевал Дятлова» актриса Мария Луговая сыграла холодного по натуре патологоанатома, у которой вдруг завязываются романтические отношения с главным героем. Создатели картины потребовали, чтобы для этой роли женщина перекрасилась в блондинку. Казалось бы, разве может смена имиджа стать проблемой для артистки? Но Мария признается, что это был для нее настоящий стресс.

«Год прошел — я уже примирилась. Но изначально я была как кошка, которую засунули в ванну, а она сопротивляется. Сейчас, вроде, кажется естественным. Но это то, чем пришлось пожертвовать», — призналась актриса в интервью Teleprogramma.pro.

Оказалось, что в образе блондинки Луговая чувствует себя крайне неуютно, отдавая предпочтение своим темно-русым волосам. Насколько гармонично она смотрится в светлом оттенке, зрители смогут оценить с 16 ноября, когда стартует показа «Перевала Дятлова» на канале ТНТ. Напомним, что создатели картины обещали показать новый взгляд на самую таинственную историю Советского Союза и докопаться до ее причин вместе с главными героями.

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