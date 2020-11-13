«Я себя разлюбила»: Гагарина справилась с комплексами только к 30 годам

Но сейчас певица умеет превращать свои минусы в плюсы.

Обладательница завидного голоса Полина Гарарина написала пост в Instagram о привлекательности. По словам 33-летней певицы, недостатки внешности меркнут, если человек сам уверен в том, что он красив. Энергетика, исходящая изнутри, заражает всех вокруг, и люди уже не замечают какие-то отклонения от общих стандартов красоты.

Артистка поделилась, что начала понимать это в 12 лет. Она нащупала свою сильную сторону — обаятельность, — и окружающие сразу же начали хвалить ее улыбку.

«Потом настал критический период, и я себя разлюбила, — рассказывает Полина. — Комплексы прошли ближе к 30. Я стала лучше понимать себя и превращать минусы в плюсы».

Поклонники Гагариной согласились с ней в комментариях и еще раз признали, что она — невероятно красивый человек. Однако многие подписчицы певицы с тоской отметили, что они пока не научились превращать минусы в плюсы и чувствовать себя уверенно.