«Я уверен в своей мужественности»: Джейсон Момоа объяснил, почему любит розовый цвет

Голливудский актер Джейсон Момоа дал интервью изданию InStyle. Беседовавший с Акваменом журналист пишет, что тот встретился с ним в струящихся брюках в розово-красную полоску, сшитых на заказ из французского льна, а еще на артисте были две розовые резинки для волос — одна на голове, другая на запястье. Интервьюер спросил у брутальной звезды, почему тот так любит розовые вещи. Тот улыбнулся и пожал плечами.

«Розовый — это просто красивый цвет, — ответил 41-летний актер. — Я достаточно уверен в своей мужественности. Мне плевать на то, кто что думает».

Момоа рассказал, что в школе его часто били за то, что его гавайская внешность отличалась от других американских ребят. В частности, хулиганы придирались к нему за биркенштоки (сандалии с мягкой стелькой). При этом на островах Джейсона тоже недолюбливали: считали чужаком с материка.

Так что у актера богатый опыт противостояния вкусам общества. Наверняка все его прежние обидчики кусают локти, глядя на нынешние богатство и популярность Момоа, съемки которого расписаны до 2024 года.

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Кстати, в этом же интервью актер рассказал, что очень долго голодал и не мог найти работу как до участия в «Игре престолов», так и после. Так что не стоит говорить, что роль кхала Дорого в одночасье сделала мужчину популярным. Начало его актерской карьеры было совсем непростым.