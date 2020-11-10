«Не особенно следит за собой»: пластический хирург высказался о внешности мамы Оксаны Самойловой

Модель Оксана Самойлова опубликовала в микроблоге совместное селфи со своей мамой, рассказав, что вся их большая семья сейчас отдыхает на Мальдивах. Оксана сообщила, что ее родительнице совсем скоро исполнится пятьдесят лет, и попросила фанатов помочь ей с идеями подарка на юбилей.

Поклонники Оксаны Самойловой принялись дружно делать комплименты ее маме, в комментариях к публикации звезды они пишут о том, как прекрасно она выглядит.

Между тем эксперт в сфере женской красоты, пластический хирург Александр Вдовин восторгов аудитории Самойловой не разделяет. Специалист считает, что учитывая статус Евгении Николаевны, та может выглядеть в разы лучше.

«Судя по фотографиям, хочется отметить, что пластических операций у Евгении Николаевны нет, — сказал Александр Вдовин в беседе с Teleprogramma.pro. — Однако с учетом звездности ее дочери я бы рекомендовал ей заняться своей внешностью. Женщина, видимо, не особенно старается следить за собой и посещает косметолога, как мне кажется, не слишком регулярно. Составить полноценную характеристику по фотографии достаточно сложно — это, безусловно, субъективный взгляд на ситуацию».

Эксперт предположил, что Евгения Николаевна прибегала к аппаратным процедурам для улучшения качества кожи, но, к сожалению, это не дало нужного эффекта. По мнению Александра Вдовина, обращение к аппаратным методикам было нерегулярным или вообще разовым.

«Как и любая женщина, мама Оксаны Самойловой явно пользуется уходовой косметикой и, скорее всего, делала «уколы красоты» — биоревитализацию, но это не сыграло решающей роли в омоложении. Можно опять же предположить, что этих инъекций было недостаточно или обращения к специалистам были разовыми», — добавил Александр Вдовин в беседе с Teleprogramma.pro.

Справка Teleprogramma.pro:

Александр Игоревич Вдовин – пластический хирург, автор методики по круговой блефаропластике, лучший пластический хирург по блефаропластике премии «Люди года – 2019». За плечами Александра Вдовина более 11 лет успешной работы в пластической хирургии. Специализация: челюстно-лицевая хирургия, пластическая хирургия, косметология. Образование: окончил Тихоокеанский государственный медицинский университет (Владивосток) как челюстно-лицевой хирург, ординатура – «Общая хирургия». Переподготовку как пластический хирург прошел в Санкт-Петербурге.