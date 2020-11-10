Стильно, нежно, лаконично: 61-летняя Юдашкина похвасталась новым маникюром

Как и положено жене именитого кутюрье Валентина Юдашкина, Марина, тщательно подбирает гардероб, часто выгуливая на публике наряды от Дома моды своего мужа. Кроме того, 61-летняя светская львица всегда выглядит безупречно — до самых кончиков ногтей.

Кстати, накануне Марина Юдашкина отправилась в салон красоты, чтобы «почистить перышки», то есть привести в порядок руки. Она похвасталась новым маникюром — на этот раз жена модельера выбрала нежно-розовый оттенок — получилось лаконично и очень стильно. Запечатлеть красивые руки Юдашкина решила на фоне с роскошными букетами цветов.

Кстати, руки Марины Юдашкиной не боятся домашней работы. Светская львица любит готовить ужин для мужа. Особенно активно к этому она прикипела в период самоизоляции. И радовала именитого кутюрье самыми разнообразными домашними яствами.