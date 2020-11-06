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«Все краски синего»: Виктория Боня похвасталась новым маникюром

40-летняя телеведущая продемонстрировала яркий трендовый дизайн ногтей.

«Все краски синего»: Виктория Боня похвасталась новым маникюром
Виктория Боня на отдыхе. Фото: Instagram.com/victoriabonya

Недавно на личной страничке в Instagram бизнесвумен Виктории Бони появилось свежее видео, где модель показывает свой обновленный маникюр.

 «Голосуем!! Как вам такой вариант? Все оттенки синего», — написала Боня под видео.

Мастер ногтевого сервиса Надежда Богатова рассказала специально для портала Teleprogramma.pro, какие цвета лака выбрать, чтобы быть самой модной в нынешнем сезоне.

 «Все ногтевые тренды обычно подстраиваются под тренды одежды. В коллекции осень-зима 2020, например, Balenciaga, Michael Kors, Prada, Balmain можно заметить преимущество строгих однотонных костюмов. Это и черные, тепло-коричневые, бежевые, серые оттенки. Соответственно похожие цвета ногтей могут быть актуальными», — выделила фэшн-закономерность Надежда.

Далее она назвала сами цвета:

 «То есть однотонный строгий черный, глянцевый или матовый. Также белый, все оттенки тепло-бежевых и коричневых цветов, глубокий серый. Конечно же красный, классический».

Эксперт не забыла рассказать и про яркие оттенки.

 «Если посмотреть на коллекции Louis Vuitton, там очень много благородных синих цветов, таких теплых, ближе к васильковому. Если посмотреть на коллекции Givenchy, Alexander McQueen и Yves Saint Laurent, то можно увидеть очень крутые сочетания лиловых с карамелью, баклажана с шоколадом и изумрудом. Поэтому в маникюре будут актуальны изумрудный, травяные, зеленые, глубокие оттенки лилового и баклажан. Можно рассмотреть еще горчичный», — подсказала мастер.

Что касается дизайна, то они, по словам Надежды, остаются в основном прежними.

 «Однотонный лук — минимализм. Тогда просто строгое однотонное покрытие с парой каких-нибудь геометрических или принтовых ногтей. Таких нестандартных, как один безымянный пальчик и что-нибудь вроде большого и среднего. А вообще больше акцент на цвета, чем на дизайн», — резюмировала специалист.

Справка Teleprogramma.pro:

Надежда Богатова  — мастер ногтевого сервиса. Имеет стаж  работы 7 лет. Прошла более 30 курсов повышения квалификации, училась у таких именитых мастеров как: Шабалина Юлия, Строкина Наталья, Нейл Артист Всея Руси, Елена Шанская, Становая Светлана.

Богатова Надежда
Надежда Богатова. Фото: личный архив

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