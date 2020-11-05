«Достаточно необычный макияж»: Ханна показала, как рисует стрелки на веках

Поп-исполнительница Ханна решила пообщаться со своими подписчицами. В одном из последних постов девушки в Instagram можно найти видео, где артистка наносит макияж, проводя импровизированный мастер-класс.

Молодая мамочка следит за своим внешним видом и желает, чтобы другие тоже не расслаблялись и узнавали все новые и новые советы по уходу за собой.

«Мои сладуси, всем доброе утро! Сегодня я буду делать достаточно необычный для себя макияж. Поэтому смотрите, кайфуйте, наслаждайтесь процессом», — начала свой косметический влог Ханна.

Артистка вначале нанесла тон, а затем стала рисовать стрелки. Именно в них заключалась «изюминка» макияжа. Ханна использовала два цвета, чтобы создать объемные стрелки. Вначале нанесла красную подводку, в затем черным лайнером дорисовала снизу тонкую линию. Но и на этом она не остановилась. Взяв в руки перламутровые жидкие тени, певица слегка добавила их на глаза. Губам артистка придала коричневый оттенок с помощью карандаша и помады. Получившийся результат Ханна зафиксировал специальным спреем.

Поклонники знаменитости остались в восторге от увиденного: