«Отрезать, да растить опять»: певица Натали укоротила волосы к зиме

5 ноября певица Натали поделилась с поклонниками в Instagram новыми снимками. Поводом стала новая стрижка 46-летней артистки, привыкшей удивлять фанатов вечно молодым образом. Теперь волосы знаменитой блондинки не ниже шеи и ложатся в аккуратный боб. Свое желание изменить имидж звезда облачила в стихотворную форму.

«Короче дни, длиннее ночи… Хочу и волосы короче… Короче, что тут размышлять… Отрезать, да растить опять», — сочинила Натали.

Большинство подписчиков певицы одобрили ее новый стиль, но некоторые отметили, что с такими стрижка сейчас ходит половина артисток.

Напомним, недавно тему коротких стрижек для женщин за 40 подняла певица Ольга Орлова. Она обсудила со своими поклонниками, что дамы вынуждены обрезать волосы, чтобы выглядеть моложе. С ее рассуждениями согласился известный стилист Влад Лисовец, которого Teleprogramma.pro попросила прокомментировать этот бьюти-тренд. Однако он отметил, что стрижка не должна быть очень короткой, это, наоборот, прибавит женщине лишних лет. Волосы средней длины — в самый раз, что, собственно, демонстрируют и Ольга, и Натали.