«Ботокс, кератин и коллаген»: Мария Погребняк поделилась секретами восстановления волос

Мои хорошие❤️ Сегодня я вам расскажу, как я ухаживаю за волосами, какие процедуры делаю и где их делают на высоком уровне! 1. Маска для роста волос! Смешиваем: Репейное масло с перцем- 1 ст.ложка Касторовое- 1 ст.ложка Витамин A ( ретинола ацетат -1чайная ложка Витамин Е( Альфа токоферола ацетат)- 1 чайная ложка добавляем димексид -1 чайную ложку! Все перемешиваем! Масла можно подогреть, но совсем чуть-чуть! Втираем в кожу головы На концы волос наносим восстанавливающую маску, самая лучшая это от Oribe pre-Shampoo Она моментально восстанавливает Волосы! ( oribe покую у @spadream_ru ) Надеваем термо шапку! Или пакет! Держим 30 мин 2. Если нет времени, то очень крутое средство для роста DEKOPILL 3. Крашу Волосы 1 раз в 3 месяца! У @bublik.hairproject 4. Люблю играть с длиной и с объемом! Наращиваю только Ленты и только в @4hair_ с ними уже 3 года! Никакого вреда для волос! 5. Любимая Косметика для волос это oribe! Серия gold lust! Лучшее Восстановление! 6. Хочу ещё отметить питательную маску! Экспресс Восстановление! Волосы, как шёлк Xiaomoxuan New collagen 7. Из препаратов для мезо увидела эффект от :DR.CYJ HairFiller, Meso Genesis BP3