«Ботокс, кератин и коллаген»: Мария Погребняк поделилась секретами восстановления волос

Колорист Михаил Кравченко обратил внимание на важные нюансы при косметологической процедуре.

Бизнесвумен Мария Погребняк часто меняет прически и длину волос. Жена футболиста Павла Погребняка участвует и в модных показах, и фотосессиях. Все это требует постоянных укладок с использованием разных веществ, которые могут портить структуру волос и кожи головы. Именно поэтому Мария написала в своем микроблоге, как она заботится о своей шевелюре.

«Мои хорошие! Сегодня я вам расскажу, как я ухаживаю за волосами, какие процедуры делаю, и где их делают на высоком уровне», — заявила Погребняк.

Девушка посоветовала несколько масок для волос. А колорист Михаил Кравченко рассказал специально для портала Teleprogramma.pro, какими процедурами воспользоваться, чтобы спасти волосы.

«Ботокс, кератин и коллаген — три разные процедуры. Коллаген восстанавливает структуру волос и подлечивает. При этом вы не теряете объем, а также сохраняется сама структура волоса. Если берем кератин, то надо учитывать, что это довольно жестковатая процедура. Потому что идет увеличение температуры во время процесса нанесения препарата. Если делать регулярно, он сделает волосы сухими», — объяснил эксперт.

Михаил подчеркнул, что состояние волос после подобной процедуры будет зависеть от компетентности мастера и вашего желания ухаживать за ними.

«Это сложные процедуры, но качество волос после них потрясающее», — отметил имидж-дизайнер.

Сам специалист выбрал бы коллагеновое выпрямление, поскольку это самый безопасный из трех способов восстановления волос.

А вот насчет так называемых домашних масок стилист против:

«На сегодняшний день изобретены такие хорошие компоненты, что маски из продуктов, которые женщины придумывают дома, проигрывают в большинстве случаев».

Михаил похвалил кефирные маски, потому что там присутствуют кислоты. Но при этом упомянул, что эффект все равно будет не долговременным. И если вы все-таки решились сделать маску в домашних условиях, специалист посоветовал обязательно создавать тепловой эффект на голове.

Справка Teleprogramma.pro:

Михаил Кравченко — имидж-дизайнер, стилист, колорист.