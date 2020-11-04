Маша Малиновская сделала тату на пальцах в честь качеств, мешающих ей жить

Рисунки появились на правой и на левой руках телезвезды.

Модель и телеведущая Маша Малиновская похвасталась в Instagram двумя маленькими татуировками, которые сделала на пальцах. На среднем пальце правой руки у 39-летней звезды теперь красуется улыбающийся смайлик. Очевидно, его предназначение — подарить немного позитива тому, кому женщина покажет известный грубый жест. А на указательном пальце левой руки Малиновская набила себе английскую надпись: «Ts-s-s…» Ее будет видно тому, кому Маша покажет жест, обозначающий необходимость помолчать.

Обе татуировки выполнены в минималистическом стиле, как будто нарисованы на коже красной ручкой.

«У меня есть две черты, которые мешают мне жить. В их честь я и сделала две эти татуировки», — написала ведущая, предложив поклонникам угадать, о каких именно чертах характера идет речь.

Возможно, имеются в виду пофигизм и болтливость. А может, Малиновская как раз испытывает трудности с тем, чтобы попросить собеседника замолчать?

Первую татушку она сразу же использовала по назначению: выразила возмущение общению на сайтах знакомств в своих сториз.