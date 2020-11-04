Без похода к стилисту: Лобода в парике показала себя с розовыми волосами

Недавно Светлана Лобода грандиозной вечеринкой в Дубае отметила свой день рождения. К слову, на 38-летие украинская исполнительница похвасталась заветным колечком на безымянном пальчике. Но вот о том, кто стал тем самым таинственным дарителем, знаменитость распространяться не стала. Поп-дива с благодарностью принимала поздравления от поклонников, делясь фото и видеоотчетами в Instagram. Экс-солистка группы «ВИА Гра» то и дело меняла наряды, демонстрируя свой летний гардероб.

Ко всему прочему, артистка решила поэкспериментировать с имиджем без похода к стилисту. Для этого Светлана обзавелась новым париком ярко-розового оттенка.

«Когда Хеллоуин прошел, а твоя дочь требует продолжения банкета», — написала Лобода.

Несмотря на то, что это был парик, фанаты остались под впечатлением от преображения поп-дивы. Однако будучи блондинкой, Светлана перекрашивать локоны не стала.