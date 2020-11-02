«Люблю быть холстом»: Хайди Клум по 7 часов красилась для съемок своего фильма на хеллоуин

Супермодель и наставница шоу America’s Got Talent Хайди Клум известна тем, что всегда очень тщательно готовится к хелллоуину и подбирает себе невероятные костюмы. Но в этом году из-за пандемии 47-летняя звезда не попала ни на одну тематическую вечеринку, поэтому устроила для поклонников особое шоу — сняла 5-минутный фильм ужасов о своей семье.

Сюжет незамысловатый: четверо детей Клум завернулись в туалетную бумагу, которая была закуплена в начале карантина, и превратились в настоящих мумий. Молодой муж модели Том Каулитц (гитарист группы Tokio Hotel) тоже обернулся зомби. Хайди в ужасе бегает по всему дому и пытается спрятаться от всей этой нежити. Если нервы позволяют вам смотреть ужастики, то можете ознакомиться с этим веселым мини-фильмом на странице звезды в Instagram.

А мы хотели бы обратить внимание на то, как женщина прячется от монстров. Хайди решила стать хамелеоном, маскируясь под интерьер. В ролике она прислонилась к стене и полностью слилась с ней, а потом то же самое сделала с белой кроватью. Причем стоит отметить, что это «волшебство» было сделано не с помощью компьютерной графики, а благодаря гриму. Целая команда стилистов по семь часов красила обнаженное тело модели, чтобы она могла слиться с той или иной поверхностью. Видео с данным процессом Клум так же любезно опубликовала в социальной сети.

«Как только краска была готова, мы отправлялись на съемочную площадку, где продолжали совершенствовать образ еще два часа или около того, — рассказала модель изданию People. — Я хотела сохранить дух Хеллоуина и не отстать от празднования. Я люблю развлекать людей и заставлять их смеяться, удивляться, шокировать или пугаться. Мне нравится показывать мастерство того, на что способны эти удивительные люди, и я люблю быть холстом для их творчества».

Своим проектом она «убила» сразу нескольких зайцев: развлекла семью на Хеллоуин в период карантина, подарила детям опыт настоящих киносъемок и в очередной раз доказала, что по чувству стиля она впереди планеты всей. Ну, или, как минимум, в Америке…