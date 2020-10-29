«Перепад настроения»: Дарья Пынзарь «сдула» увеличенные гелем губы

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Дарья Пынзарь известна своими бьюти-преображениями. Ради писанной красоты девушка делала пластику груди, подтягивала лицо и накачивала губы гелем. Получалось не всегда удачно. Бывало, что результатами таких экспериментов с внешностью знаменитость оставалась недовольна.

А недавно 34-летняя Дарья решила, наоборот, откачать гель из губ, чтобы вернуть им более естественный вид. Пока это еще не очень заметно, так как после укола у красавицы случился отек тканей. Она не стала скрывать это от поклонников и сняла свои губы для Stories микроблога.

«Почему убрала? Не знаю. Может, потом верну. Перепад настроения», — написала Пынзарь со смайликами.

Возможно, Дарья решила потихоньку отойти от образа «инстадивы» и начать выглядеть более естественно для своей семьи (у нее с Сергеем Пынзарем подрастают два мальчика). К примеру, во время карантина звезда «Дома-2» избавилась от наращенных волос и ресниц. Поклонники тут же отметили, что она стала выглядеть менее «кукольно». При этом она продолжает выполнять функции бьюти-блогера и советовать своим подписчицам средства по уходу за собой.