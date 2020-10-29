«Новый цвет волос»: Мария Кожевникова запечатлелась без макияжа с вьющимися волосами

Исполнительница роли студентки Аллочки в сериале «Универ» поменяла оттенок локонов на более светлый.

Актриса Мария Кожевникова прославилась благодаря юмористическому сериалу о студентах «Универ» на телеканале ТНТ. Эффектная блондинка со стройной фигурой сразу же завоевала сердца телезрителей. Однако, покинув проект, девушка стала реже сниматься в кино, посвятив себя семье. Звезда воспитывает троих сыновей от бизнесмена Евгения Васильева.

Успевает Кожевникова и вести свой микроблог в Instagram. Актриса в новой публикации сообщила подписчикам, что перекрасила волосы.

«Новый цвет волос! Как Вам?!» — подписала фото Кожевникова.

На снимке Мария предстала абсолютно естественной, без грамма макияжа. Весь акцент актриса сделала на волосах. Они у нее стали более светлыми. «Вы же всегда были блондинкой, вам всегда шло», «По-моему, давно забытое старое», «Как классно и свежо!!» — заметили фанаты.