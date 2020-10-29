Элегантно и просто: Брежнева сделала укладку на основе хвоста, впечатлив мастера по прическам

Ксения Бобылева заметила в разговоре с корреспондентом Teleprogramma.pro, что такие прически подходят для любого случая.

Вера Брежнева чаще всего предстает на сцене, да и в обыденной жизни, с распущенными волосами, украсив их порой лишь легкой волной. Однако в последнее время певица стала появляться в новом облике: с высоким конским хвостом. В таком виде ее, к примеру, можно было увидеть в клипе с Монатиком «Вечериночка» и на нескольких телевизионных шоу.

Художник-модельер по парикмахерскому искусству Ксения Бобылева в беседе с журналистом Teleprogramma.pro заметила, что высокие хвосты — это классика. Они уместны практически для любого случая и подходят к любой одежде. В принципе, слова эксперта подтверждает и поведение Брежневой, которая представала с хвостом как в сияющем платье в клипе, так и в лаконичном брючном костюме на ТВ.

Эксперт высоко оценила профессионализм мастера, который работал с волосами Веры, и объяснила, почему привычный хвост выглядит на ней так интересно и торжественно.

«У Веры Брежневой хвост сделан высоко, обмотан гладкой прядью вокруг и имеет начес у основания — это дает дополнительный объем. Хвост за счет этого выглядит более густым, он не висит, не болтается, четко зафиксирован на своем месте. Такая прическа подходит и для вечерних встреч, и для офиса. Для любого вида мероприятий», — прокомментировала Ксения.

Справка Teleprogramma.pro

Бобылева Ксения, опыт работы в индустрии красоты как женского мастера — с 2016 года, в барберинге — с 2019-го. Имеет специальность художника-модельера по парикмахерскому искусству, а также барбера.