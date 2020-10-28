«Буйная растительность»: красавица-дочь Гузеевой смело блеснула подмышками

Наследница ведущей программы «Давай поженимся!» бритвенный станок в руки не берет. И считает, что естественное точно не может быть безобразным.

Дочка Лариса Гузеевой ошеломила поклонников, продемонстрировав, как выглядят ее подмышки. Судя по свежему фото в Stories микроблога Лели, о бритвенном станке девушка уже давно ничего не слышала, да и депиляцию делать не собирается. Такие «кустистые дебри», как их охарактеризовал один из поклонников эпатажной дочки теледивы, Ольга отращивала намеренно. Вероятно девушка этим снимком решила выказать свое пренебрежение бьюти-процедурами. Похоже, Леля считает, что естественное уж точно не может быть безобразным.

В одном из фан-аккаунтов Ларисы Гузеевой поклонники погрузились в жаркие споры, одни дочку ведущей программы «Давай поженимся!» поддержали, другие, напротив, считают, что Леле стоит подарить бритвенный станок, чтобы она избавилась от растительности в подмышках.