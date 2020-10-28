«Буйная растительность»: красавица-дочь Гузеевой смело блеснула подмышками

Дочка Лариса Гузеевой ошеломила поклонников, продемонстрировав, как выглядят ее подмышки. Судя по свежему фото в Stories микроблога Лели, о бритвенном станке девушка уже давно ничего не слышала, да и депиляцию делать не собирается. Такие «кустистые дебри», как их охарактеризовал один из поклонников эпатажной дочки теледивы, Ольга отращивала намеренно. Вероятно девушка этим снимком решила выказать свое пренебрежение бьюти-процедурами. Похоже, Леля считает, что естественное уж точно не может быть безобразным.
В одном из фан-аккаунтов Ларисы Гузеевой поклонники погрузились в жаркие споры, одни дочку ведущей программы «Давай поженимся!» поддержали, другие, напротив, считают, что Леле стоит подарить бритвенный станок, чтобы она избавилась от растительности в подмышках.
«Какие однако у вас там кущи», «Срочно на депиляцию, тут нечем хвастаться», «Бурная растительность!!», «Ну, теперь то мы видели все, хотя!», «Уж не знают, как еще к себе внимание привлечь!!», «Что там у вас, чернобурка?!», «Сколько месяцев растила-то?!», «Прямо-таки кудри!!», «Зато все свое, не завидуйте», — пишут фолловеры.