Под сердцем: Любовь Толкалина похвасталась интимной татуировкой

27 октября актриса Любовь Толкалина неожиданно показала поклонникам татуровку на месте, которое раньше не оголяла на фотографиях. Под левой грудью, или под сердцем, как написала 42-летняя артистка в «сториз», у нее оказалась набита фраза Just breathe («просто дыши»). Любовь подняла майку и сфотографировала тату для своих поклонников. Каких-то дополнительных пояснений, зачем она это сделала актриса не дала.

Можно предположить, что женщина вдохновилась примером своей 19-летней дочери Марии. Та является большой любительницей тату — уже в 17 лет у девушки было пять рисунков на теле. Она рассказывала, что первый сделала уже в 14, и это был подарок от мамы. Любовь и ее дочь ведут себя как лучшие подруги, а когда они выходят в свет, эффектная внешность актрисы провоцирует поклонников говорить, что дамы выглядят как сестры.

Напомним, недавно в жизни дочери актрисы произошло знаменательное событие: в сентябре она вышла замуж за своего избранника. Жених Марии является бизнесменом, занимается проектами по онлайн-обучению. Звездная мама и папа Егор Кончаловский присутствовавли на свадьбе.