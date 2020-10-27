«Больше никогда не буду голодать»: Софья Таюрская рассказала свою историю похудения

Несколько лет назад вокалистка Little Big довела себя до расстройства пищевого поведения.

Солистка популярной группы Little Big Софья Таюрская поделилась своей историей похудения. Правда, не для того, чтобы похвастаться перед подписчиками, а чтобы уберечь их от своих ошибок.

Певица опубликовала в Instagram коллаж из двух фотографий. На обоих она может похвастаться стройной фигурой. Но на левом снимке образца 2016 года эта худоба далась ей нелегко. Девушка пишет, что в тот период она три месяца питалась только жидкими супами и овощами, достигнув веса в 48 килограммов.

Однако этот результат продержался всего две месяца, а потом красавица «ушла в жуткий зажор» и набрала больше 10 килограммов. После этого в весе певицы начались «адские качели», она то набирала, то сбрасывала, и не могла остановиться на одной цифре. В итоге Софья заработала расстройство пищевого поведения и промучилась с ним три года.

На правом фото (июль 2020 года) вес Таюрской 60 килограммов, однако фигура достойна зависти. Девушка призналась, что завязала с голодовками и зажорами, сосредоточилась на правильном питании и тренировках. Три месяца занятия спортом помогли ей убрать 12 сантиметров в талии. При такой фигуре разве важно, сколько там показывают весы?

«Я ем все, спорта почти нет, а главное — нет никакой зависимости от еды. Но я прекрасно понимаю, что и сколько я ем, и как это будет отражаться на фигуре. Хочу ли я опять увидеть на весах 48 кг? Очень хочу, но я больше никогда не буду голодать и сидеть на диетах, при этом я — вечнохудеющая Соня», — рассказала Таюрская о своем нынешнем отношении к фигуре.

Из собственного пути к идеальной фигуре девушка сделала вывод, что внешний вид — это результат личного выбора человека. По словам артистки, те, кто кушает пирожные на ночь, будут толстеть, а те, кто выбирает салат за четыре часа до сна, похудеют. После звезда предложила поклонникам обсудить их истории похудения.

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