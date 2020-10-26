Как пахнет магия кино: Энтони Хопкинс выпустил свой аромат

В том, что актрисы и модели запускают свои линии одежды, косметики и духов, уже давно нет ничего удивительного. А как вам новость, что 82-летний Энтони Хопкинс тоже выпустил свой аромат.

У звезды фильма «Молчание ягнят» целый парфюмерный бренд, название которого — AH — аббревиатура его имени. Под ним актер выпускает ароматические свечи, диффузоры для дома, ну и, конечно же, духи. Последние основаны на сочетании ароматов бергамота, мускуса и цветов апельсина.

Зачем ветерану кино это нужно, спросите вы. Неужели у обладателя «Оскара» и «Эмми» не хватает денег на достойную старость? Хопкинс уверяет, что часть доходов с продажи его парфюмерной марки уходит в благотворительный фонд No Kid Hungry, который занимается проблемой голодающих детей в Америке. Кроме того, как говорит актер, для него ароматы — это возможность общаться с аудиторией совершенно по-другому.

Напомним, что актер, не смотря на возраст, не покинул мир кинематографа. Скоро в прокат выйдет фильм «Отец» с его участием.