«Была ленивая неделя»: Анна Семенович нуждается в марафоне стройности

40-летняя исполнительница призналась, что слишком хорошо отдохнула.

Поп-исполнительница Анна Семенович недавно наслаждалась выходными в отеле премиум-класса в Сочи. Об этом артистка сообщила в личном микроблоге. Семенович опубликовала фото счастливой себя, при этом написала, что ей необходима диета.

«У меня была самая ленивая неделя, когда я делала все, что хочу. Ела, пила, веселилась… Короче, полный отрыв, пора делать марафон стройности», — призналась певица.

Анна Семенович выбрала частую тактику всех вечно худеющих: вначале в отрыв, а с понедельника — на диету. К чему могут привести такие «качели», рассказала специально для Teleprogramma.pro врач-гастроэнтеролог Дианова Нурия.

«Все это закончится приемом у гастроентеролога и хирурга. Потому что чрезмерное воздействие за несколько дней каких-то нерациональных продуктов будет давать колоссальную нагрузку на поджелудочную железу и желчный пузырь, — предупредила доктор».

Диетолог объяснила, что диеты типа «5/2» могут вызвать приступ и желчные колики. По словам врача, так называемые плановые нарушения строгих диет или читмилы не всегда помогают избавиться от лишнего веса.

«Но то, что это будет негативно влиять на работу желудочно-кишечного тракта, однозначно. Надо любить себя и относиться здравомысленно», — резюмировала Нурия Дианова.

Справка Teleprogramma.pro:

Дианова Нурия Хасановна — врач-гастроэнтеролог, врач-гепатолог, врач-диетолог.

В 2005 г. Дианова окончила МГМСУ имени А.И. Евдокимова по специальности «лечебное дело». В 2015 г. прошла стажировку по программе Gastroenterology nutrtionist на базе KHIDI, Gangnam Severance Hospital, Seoul. В последнее время работает главным диетологом в клубе здорового питания Юлии Артемовой и в медицинском холдинге «СМ-Клиника».

Внимание! Teleprogramma.pro не рекомендует ориентироваться на звезд. Перед тем, как сесть на любую диету или прибегнуть к какой-либо процедуре для похудения, проконсультируйтесь с квалифицированным врачом-специалистом.