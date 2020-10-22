«Ты великолепна, королева»: Марго Робби порадовала поклонников искренней улыбкой

Звезда фильмов «Волк с Уолл-стрит», «Отряд самоубийц» и «Скандал», 30-летняя голливудская актриса Марго Робби, опубликовала в Instagram честное селфи — поднесла камеру близко к лицу и запечатлела себя с минимумом косметики. Персиковые румяна, бесцветная увлажняющая помада и немного хайлайтера подарили блондинке максимально естественный образ. Но главным «оружием» артистки стала искренняя улыбка, которой она сразила своих подписчиков.

«Почему ты такая прекрасная, Марго?!», «Такая милая», «Ты великолепна, королева», — восхищаются люди в комментариях на разных языках.

Многие фанаты просят актрису чаще публиковать свои фотографии. Перерывы между постами в Instagram у Робби бывают до нескольких недель, и такие искренние моменты попадаются далеко не часто.

Причину своей радости актриса не упомянула, но, судя по цветным шарикам на заднем фоне, девушка попала на детский праздник. Добавим, что своих детей у голливудской красавицы пока нет, но она уже три года подумывает о том, чтобы завести ребенка со своим мужем — ассистентом режиссера Томом Акерли.

Напомним, что Робби является послом модного дома Chanel. В конце декабря в кинотеатрах должен выйти новый фильм, в котором она выступила в качестве продюсера, под названием «Девушка, подающая надежды».